فيديو مؤثر لعائلة وجدت ابنها المفقود أثناء النزوح من غزة.. «أمانة عليك ما تسيبنا»

لحظات تخطف القلوب، أبطالها عائلة الذين وجودوا أبنهم بعدما فقدوه على الحاجز أثناء نزوحهم من غزة للجنوب، إذ تلقوه بالأحضان والدموع كانت تتساقط من أعينهم ربما لم يصدقوا أنهم عثروا عليه بعد فقدانه، لحظات رصدها الصحفى فتحي مجدي عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام».

عائلة وجدت ابنهم المفقود

حاول الشاب الفلسطيني أن يطمئن عائلته بعد أن اجتمع بهم مرة أخرى ليردد قائلا: «الحمد لله.. ما في شي خلاص»، إذ كانت والدايه وأشقائه يحتضنوه وكانت آخر طلب منه عدم مغادرته: «أمانة ما تسيبنا تاني.. قولتلك ما تمشي من جنبنا».

أحداث يمر بها غزة

لحظات صعبة ومأساوية يعيشها أهالي غزة نتيجة تعرضهم للإبادة الجماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب العديد من المجازر والجرائم، راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء والشباب، إذ استهدافوا العديد من المباني والشوارع والمستشفيات والمدارس التي كان آخرها مجزرة مدرسة الفاخورة التي يوجد بها العديد من النازحين، واستهدافهم مستشفى دار المسنين بمنطقة الزهراء وسط غزة، ما أدى إلى استشهاد الدكتور مدحت محيسن، وعدد آخر من المتواجدين بالمركز الطبي، إضافة وجود إصابات.

رغم تلك الظروف المأساوية التي يعيشها أهالي غزة، إلا أنهم مازالوا صامدين أمام تلك الظروف، حيث عبر العديد منهم عن مدى تمسكهم بأرضهم معبرين بكلمات مؤثرة عن حبهم: «أنا أفتخر أني من غزة أفتخر أني من هذا البلد.. انتو باللي عملتوه خليتونا فخورين أننا من غزة اللي أتامر عليه العالم الغربي»، لحظات وثقها الصحفي فتحي مجدي.