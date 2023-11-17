اللحظات الأولى لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ابن سينا بجنين (فيديو)

لم يتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب جرائمه في حق المدنين العزل والمرضى من الأطفال والنساء الفلسطينيين، ليواصل استهدافه للمستشفيات، التي ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في محيطها بل زاد من وحشيته باقتحامها، وآخرها مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية.

اقتحام مستشفى ابن سينا في جنين

ليلة مأساوية عاشها المرضى والكوادر الطبية داخل مستشفى ابن سينا في جنين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مبنى المستشفى وطالبوا بإخلائها، وفقا لمقطع فيديو نشره تليفزيون فلسطين، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

عبر مكبر الصوت كان جيش الاحتلال الإسرئيلي، يطالب الكوادر الطبية بإخلاء المستشفى، الذي انتشرت في محيطه القوات المدججة بالأسلحة والآليات العسكرية من دبابات ومدرعات.

لم يكتف الاحتلال الإسرئيلي باقتحام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، لكن أيضا كان يعرقل عمل سيارات الإسعاف، وتفتشها خلال نقلها للإصابات في مدينة جنين، وفقا لمقطع فيديو نشره أيضا تليفزيون فلسطين.

الحياة في غزة أثناء الحرب

حياة صعبة يعيشها أهالي غزة، ربما أصبحت شبة منعدمة بسبب جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي يرتكبها في حق الشعب الفسطيمي الأعزل، راح ضحيتها آلاف الشهداء، لا سيما من الأطفال والنساء، والشيوخ، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والمياه، فيما أعلنت كثير من المستشفيات، خروجها عن الخدمة، بسبب نقص الأوكسجين في كل الأقسام، وسط صمود أسطوري لأهالي غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في بيان، أمس ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث وصل عددهم إلى 197 شهيداً، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 2750 آخرين، فيما اقترب عدد شهداء قطاع غزة من 12 ألفا.