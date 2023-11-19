تفاصيل تنظيم «صحة بورسعيد» يوما توعويا لعلاج أسنان الأطفال الأيتام

أقامت مديرية الصحة والسكان في محافظة بورسعيد يوما توعويا لصحة الفم والأسنان بالجمعية النسائية لتحسين الصحة لرعاية الأيتام ببورسعيد وذلك ضمن الدور المجتمعي والتوعي لأهالي بورسعيد.

وأوضح دكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بورسعيد، أن اليوم جاء بتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان.

صحة الفم والأسنان

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد، أن إدارة الأسنان بمديرية الشؤون الصحية شددت خلال الفعالية على أهمية التوعية بصحة الفم والأسنان خاصة لدي الأطفال وتنظيف الأسنان عقب الطعام وتم استعراض الطرق الصحيحة لغسيل الفم والأسنان دون الإضرار باللثة، وكيفية معالجة رائحة الفم الكريهة، والحفاظ على أسنان الأطفال من التسوس.

وأشار دكتور وليد عبد المقصود إلى أن الفعالية لاقت استحسان وترحيب الحاضرين داخل الجمعية النسائية لتحسين الصحة لرعاية الأيتام ببورسعيد.

توزيع فرش ومعجون أسنان

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد إنه تم الكشف على الأطفال الأيتام وتحديد العلاج اللازم وتوزيع فرش ومعجون أسنان على كافة الأطفال بالجمعية ويأتي ذلك تحت إشراف مدير ادارة الاسنان دكتور أشرف المغربي ودكتور وليد توفيق طبيب بإدارة الأسنان.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات للوقاية من مختلف الأمراض في مراكز طب الأسرة والجمعيات تجمعات الجماهير ببورسعيد، إذ أن الحفاظ على الصحة يبدأ من الأسنان التي تحتاج عناية وتعامل خاص لأنها أول عضو يستقبل الطعام والشراب.