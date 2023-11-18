بتوجيهات شيخ الأزهر.. بيت الزكاة يطلق قافلة إغاثية من 40 شاحنة لأهل غزة

انطلقت اليوم السبت، قافلة بيت الزكاة والصدقات المصرية إلى ميناء رفح البري بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرية، مكونة من 40 شاحنة محملة بالأدوية والأغذية والمواد الإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.

إطلاق القافلة الثانية لدعم أهل غزة

وأضاف الأزهر، في بيان له، أن القافلة هي الثانية التي أرسلها شيخ الأزهر إلى إخواننا في غزة في إطار حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر منذ بداية العدوان على أهل غزة، من أجل دعم أشقائنا في غزة، ونصرتهم في ظل ما تعرضوا له من حصار خانق وقصف ليلي وتشريد طوال اليوم حتى استشهاد ما يزيد على 11 ألف مواطن بريء في غزة، ما يقرب من نصفهم من الأطفال.

وأوضح الأزهر أن القافلة الأولى في أواخر شهر الماضي، ضمت 18 شاحنة القافلة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية، وبعد أسبوعين كان الأزهر مع القافلة الكبرى التي توصل 40 شاحنة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء والمعيشة، وفي ظل ما تقدمه جمهورية مصر العربية من متواصل معنا التاريخ المشهود لدعم أشقائنا في فلسطين.

وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصرية عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحت إشراف فضيلته، يسعى إلى ربح الزكاة في مصارفها الشرعية، وكسب الأموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبثِّ روحتكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.