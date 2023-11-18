الرئيس الفلسطيني يدعو نظيره الأمريكي إلى التدخل لوقف الحرب في غزة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 42 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة، بسبب مكانته الدولية وتأثيره على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وطلب منه التدخل الفوري لوقف العدوان وتقديم الإغاثة للشعب المحاصر في قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

عباس: الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية وكرامة وسيبقى صامدًا على أرضه حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس.