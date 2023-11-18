الإمارات تدين القصف الإسرائيلي لمدرستين في قطاع غزة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها بأشد العبارات للقصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ومدرسة تل الزعتر، والاعتداءات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة.

وأكدت دولة الإمارات في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإماراتية، رفضها القاطع لاستهداف المنظمات والمنشآت المدنية في القطاع، وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على حياة المدنيين وتوفير الحماية الكاملة للمنظمات والمنشآت المدنية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق إلى المدنيين الفلسطينيين.

الخارجية الإماراتية: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار

وجددت الخارجية الإماراتية التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، مجددة التأكيد على أهمية حماية المدنيين والمؤسسات المدنية، وفقًا للقانون الدولي بما في ذلك المعاهدات الدولية، وضرورة ضمان عدم استهدافهم أثناء النزاع.

كما دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل.