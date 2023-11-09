«الرعاية الصحية» تتلقى دعوة من الإمارات للمشاركة في يوم الصحة بـCOP28

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وفدا من إحدى الشركات الخاصة، لبحث سبل استمرار التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية، خاصة الرعاية الصحية الخضراء والمستدامة، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث اللقاء، منجزات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية الخضراء، بما في ذلك مبادرات المستشفيات الخضراء، ومناقشة آخر تطورات مشروع الرعاية الصيدلانية الخضراء لاستخدام الأدوية ذات البصمة الكربونية الأقل لتعزيز أمن وسلامة صحة المرضى، وبحث توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية والشركة في مجالات الإدارة والتخلص الآمن من النفايات الطبية ذات الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام المستلزمات الصديقة للبيئة، بما يدعم عمليات التحول الأخضر في الرعاية الصحية والاستدامة البيئية.

وتطرق اللقاء، إلى منجزات التعاون الاستراتيجي في مجالات مراكز التميز في أقسام القلب وعلاج الأمراض النادرة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لإطلاق أكاديمية استراكارديو لتدريب أطباء القلب، وتعزيز الرعاية الصحية في مجال أمراض القلب، وإكسابهم المزيد من المهارات والخبرات المهنية والعلمية والتكنولوجية، بما يتماشى مع استراتيجية هيئة الرعاية في تعزيز فرص التدريب والتعليم الطبي المستمر لضمان تطبيق أحدث الممارسات الطبية العالمية في علاج المرضى داخل منشآتها الصحية.

جهود الدولة في تبني مبادرات لتعزيز الرعاية الصحية

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تلقي هيئة الرعاية الصحية دعوة من الإمارات للمشاركة في يوم الصحة خلال قمة COP28، لافتًا إلى أنّ القمة فرصة لاستعراض جهود الدولة المصرية في تبني مبادرات لتعزيز الرعاية الصحية الخضراء والاستدامة البيئية، وإبراز الإنجازات المحققة من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية في هذا الملف، وأهمها حصول عدد من المستشفيات التابعة للهيئة على الاعتراف الدولي كمستشفيات خضراء.

وأكد السبكي، أهمية المشاركة في قمة المناخ COP28 مشيرًا إلى أنّها تمثل منصة تحاورية عالمية، لتعزيز فرص تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الرعاية الصحية الخضراء، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المشاركين بالقمة لإقامة مشروعات صحية خضراء ومستدامة.

وشدد السبكي، على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز الرعاية الصحية الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنّ التعاون المستدام سيسهم في تعزيز الرعاية الصحية وتحقيق تقدم مستدام لصحة وسلامة المجتمع والبيئة.