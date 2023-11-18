مستشار الرئيس الفلسطيني: نتنياهو يدير ظهره للمجتمع الدولي معتمدا على الدعم الأمريكي

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن نتنياهو يدير ظهره للمجتمع الدولي، معتمدا على الدعم الأمريكي، مشددا على أنه يجب تطبيق القانون الدولي على الاحتلال، لوقف العدوان على شعبنا، وفقا ما أفادت به «القاهرة الإخبارية» بنبأ عاجل اليوم السبت.

كما أضاف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن نتنياهو يريد أن يبقي الانقسام وقطاع غزة، خارج دائرة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة الحياة، التي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن هناك ضوء أخضر أمريكي، يعطي كامل الدعم لحيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الإبادة والمذابح، وكل ما تقترفه الحكومة المارقة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الهجوم على المدارس أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، والتهجير وإخراج المرضى من مستشفى الشفاء وقصف عشوائي وقصف مجرم على كل المناطق داخل قطاع غزة.