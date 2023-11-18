الحكومة الفلسطينية: ما يحدث في غزة محرقة وقودها الأطفال والنساء

قال الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن ما يحدث في غزة مجزرة ومحرقة وقودها الأطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات ومشاهد تنفجر اللغة لوصفها وفظاعتها ولفداحة المصاب الذي يصاب به الشعب الفلسطيني منذ 42 يوما في هذه الإبادة الجماعية.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «ملحم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذه المقتلة الجماعية التي تجري فصولها بصورة ممنهجة تدمر المستشفيات وترتكب المجازر ويسعى قادة الإبادة الجماعية لاستصدار صورة نصر مزعوم وموهوم من مستشفى الشفاء عندما يخرج المرضى والمصابون والجرحى والأطباء يحملون أوجاعهم وآلامهم ودماءهم وهم مكبلون.

هذه المجازر يجب أن تتوقف فورا

ولفت أن هذه هي صورة النصر التي استصدرها اليوم «نتنياهو» من بين أوجاع المرضى وآلامهم الذين خرجوا من المستشفى ليسيروا عشرات الكيلومترات وهم يتعكزون على آلامهم وأوجاعهم ويحملون فلزات أكبادهم بين أحضانهم، هذه مجزرة مروعة لا يمكن وصفها، ويجب أن يتوقف ما يجري فورا لكي يلجم شهوة القتل التي تستبد بقادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.