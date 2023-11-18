تفاصيل مؤتمر أمانة «مستقبل وطن» بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة كفر الشيخ مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور الآلاف من أبناء المحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، بمنطقة أرض المطار بمدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة.

مؤتمر حاشد لأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ بحضور الآلاف

حضر المؤتمر الجماهيري، المهندس عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدين بالمحافظة، الدكتور على أبو شوشة، وعصام عبد الغفار، وتوفيق أبو أحمد، ومحمد الغنام، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالكامل، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالي المحافظة وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وعقب السلام الجمهوري بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، ورحب المهندس فوزي الرفاعي، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بالحضور، ثم تحدث عن التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية والتي لا يستطيع مجابهتها إلا الرئيس السيسي، قائلاً: «جئنا اليوم لنقول للرئيس السيسي نحن معك ياريس لنكمل مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض مصر».

«دسوقي»: التاريخ سيكتب بحروف من نور اسم الرئيس السيسى

وفي كلمته، تحدث الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قائلاً: «التاريخ سيكتب بحروف من نور اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل الذى حمل روحه على كتفه لإعادة هذا الوطن إلى أهله بعد اختطافه قبل ثورة يونيو، فهو رجل على قدر عظمة التاريخ وعبقرية الجغرافيا والمكان وأصالة المصريين، وسنختاره لنستكمل البناء، وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي تبناها الرئيس السيسي».

كما تحدث المهندس عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد بالجمهورية، أنّ مستقبل وطن أكبر حزب سياسي فى مصر مشيداً بالتنظيم، قائلاً: «الحمد الله اطمئنت لهذا العدد الكبير بالمؤتمر، فنحن نؤيد الرئيس لأن إنجازاته واضحة على مستوى كل القطاعات البلد كانت مهلهلة ومشتتة وعبارة عم صراعات ولا أمن ولا استقرار وكان هناك صراع بين فئات الشعب وقتها وبعد تولى الرئيس دخل فى كل الملفات الشائكة وفى كل القطاعات ودخل بقوة فى كل القطاعات ومنها تسليح الجيش، و100 مليون صحة، واكتشاف الغاز، والمشروعات الزراعية».

«بسيوني»: مصر الأمن والأمان بفضل الله ثم القيادة السياسية الحكيمة

وتحدث الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، قائلاً: «أبدأ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَصبح مِنكُمْ آمِنًا في سِرْبِهِ، مُعَافًى في جَسدِه، عِندهُ قُوتُ يَومِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحذافِيرِها، والحمد لله أنّ مصر الأمن والأمان بفضل الله ثم القيادة السياسية الحكيمة، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشرطتها وشعبها، ونرى في كل يوم إنجازات عديدة».

كما تحدث القمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة البابا كيرلس وماري مينا وعضو بيت العائلة، قائلاً: «اسمحوا لى أنّ اتكلم باسم شعب مصر وليس الكنيسة فقد حاول الأعداء إثارة فتنة ولكن شعب مصر سيظل يداً واحدة فعندما تسلم الرئيس السيسي المسؤولية كانت مصر مهلهلة والرئيس قال معي شعب مصر، وكان لا يوجد تعليم ولا صحة ولا مشروعات قومية، وبدأ الرئيس يعمل على جميع المحاور فى الداخل والخارج، وأصبح يعمل ثم يعلن وليس العكس، وأصبح لدينا مشروعات عملاقة عديدة فى جميع المجالات وفى محافظة كفر الشيخ مشروعات كثيرة منها، وعلينا أنّ ننظر إلى الدول المحيطة وننظر لمصر ونعرف قيمة هذا الرجل الذى أعطاه الله الحكمة ونحن نقف وراء الرئيس الذى حافظ وصان أرض مصر المحروسة، ولذا أقول لكم أنّ أيام الانتخابات هي أيام رد الجميل للرئيس».

«شهاوي»: التشرذم والتناحر والفرقة ضيعت الدول المجاورة

وتحدث الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، قائلاً: «اجتمعنا اليوم لنُعلن للعالم أجمع في هذه الحقبة التى يمر بها العالم العربي والإسلامي أنّ هذه الفترة تتطلب أنّ نتكاتف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالاتحاد قوة، وقال الله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}، فالتشرذم والتناحر والفرقة ضيعت الدول المجاورة والأعداء يخططون لنا ولكن الله سيحفظ مصر وشعبها بقيادة زعيمنا الرئيس السيسى».

كما تحدث توفيق أبو أحمد، الأمين المساعد بالمحافظة، قائلاً: «قال الله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}، ونؤكد أنّ حزب مستقبل وطن الكيان الوطني الشامخ كله خلف الرئيس ونحن جميعاً سنخرج في أيام الانتخابات نقول للرئيس نحن معك وعلى أتم الاستعداد بكوادرنا المنتشرة في جميع المحافظات والمراكز، وندعو الله أنّ يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل مكروه اللهم آمين».

«النحاس»: المرأة مستعدة للوقوف خلف الرئيس لتحقيق أكبر مشهد سيشهده التاريخ

وتحدثت الدكتورة غادة النحاس، أمينة المرأة بالمحافظة، قائلةً: «أقدم الشكر للرئيس على ما قدمه للمرأة المصرية، والمرأة فى محافظة كفر الشيخ مستعدة كما في باقي المحافظات للوقوف خلف الرئيس لتحقيق أكبر مشهد سيشهده التاريخ بإذن الله فالرئيس أعطى للمرأة جميع المناصب السياسية والتنفيذية وسنرد الجميل بمشيئة الله ونقول نحن معك ياريس وفى ظهرك ياريس».

كما تحدث اللواء أسامة الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، قائلاً: «إنّ ما قدمه الرئيس السيسي لمصر يستحق منّا جميعاً أنّ نتكاتف ونتلاحم ونذهب إلى صناديق الانتخابات لنقول نعم للرئيس السيسي الذي حافظ على أرض مصر وأقام العديد من المشروعات فى كافة المجالات ولابد أنّ يستكمل المسيرة معنا لننعم بالأمن والأمان والاستقرار».

«الأجرود»: ما تحقق فى مصر كان يحتاج 90 سنة لتحقيقه

وقدم محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بكفر الشيخ، فى كلمته الشكر لحزب مستقبل وطن بجميع قياداته قائلاً: «أنّ ما تحقق في مصر كان يحتاج 90 سنة لتحقيقه، وليس 9 أو 10 سنوات، فمحمد على بانى مصر الحديثة والرئيس السيسي يبني مصر المعاصرة، وتم تسليح جيشنا الباسل بغواصات وطائرات رافال وجميع أنواع الأسلحة ناهيك عن المشروعات الضخمة، فمن يستطيع أنٌ يسد فراغ هذا الرجل، انتخاب الرئيس ضرورة وطنية وضرورة حتمية كنا نُعانى بعد اختطاف مصر لولا عناية الله هذا الرجل أكرمنا الله به فى هذا التوقيت ليحفظ الله به مصر ويحفظنا جميعاً فلابد أنّ نقف خلف الرئيس فى الانتخابات».

وتحدثت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب، قائلةً: «الرئيس السيسى رفض الكثير من العروض من أجل مصر و قال لا في وقت نُعانى فيه من أزمة اقتصادية وقبل الانتخابات رفض عروضاً كتيرة من أجل مصر والآن الكل يعرف أنّ مصر قوية ولها قائد قوى عاشت مصر حرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأقل شئ أنّ نقول له نعم لاستكمال المسيرة».