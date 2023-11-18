كفر الشيخ تستعد لإطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي ضد الأمراض

أنهت محافظة كفر الشيخ استعداداتها لانطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنطلق غدا الأحد، وتُنظمها مديرية الطب البيطري بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

توفير التسهيلات لإنجاح الحملة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دعمه الكامل للحملة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة القومية الثالثة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

وأشار «نور الدين»، إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيدًا بهذه الحملات القومية التي تُساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة

وأوضح الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنّ المديرية وكل الإدارات تُشارك في الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وجرى توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد والاستمرار في الحملة حتى تحقيق المستهدف.

وقال «بشار»، إنّ عدد الفرق المنتشرة في مراكز ومدن وقرى المحافظة 105 فرق، وغرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستُتابع أعمال التحصين والترقيم، لافتاً أنّه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لأن كل رأس ماشية لها رقم قومي، وسيتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع اتباع الأمان الحيوي والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم للفلاحين والمربيين، مشدداً على أهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربي على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى.

تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

يذكر أنّ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، سبق أنّ أطلقت حملتين للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لتكون هذه الحملة هي الثالثة التي يتم تنظيمها خلال عام 2023، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.