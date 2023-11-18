مجلس الوزراء: الأزمة الاقتصادية الحالية «عابرة».. والصناعة الحل الوحيد

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تعميق الصناعة الوطنية، ودخول المكون المحلي في الكثير من الصناعات، يقع على أولوية أجندة الدولة المصرية، بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة.

الصناعة هي الحل الوحيد

تابع «الخشن»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الصناعة هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، وضمان عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى، وهذا لن يحدث إلا من خلال استبدال الاستيراد بالإنتاج المحلي.

ولفت إلى أن الجولة التفقدية التي قام به رئيس الوزراء، في مدينة العاشر من رمضان، ومدينة العبور، شهدت الإطلاع على الكثير من الاستثمارات الأجنبية في مصر، في مجال الصناعة، وهذه رسالة واضحة لمن يتحدث على أن القاهرة ليست بيئة آمنة للاستثمار، فهناك شركات كبرى عالمية تستثمر في مصر.

هناك الكثير من الشركات الأجنبية ترغب في التوسع في مصر

وأشار إلى أن هناك الكثير من الشركات الاجنبية، ترغب في التوسع في مصر، ولم تكتفي بما هو مقام من مشاريع، خاصة أن هذه الشركات ترى القاهرة، مركز إقليمي للإنتاج والتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر عابرة ، لأنها جاءت بسبب الصدمات الخارجية مثل أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تؤثر على الدول النامية، ومصر من هذه الدول بكل تأكيد.