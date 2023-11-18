اقرأ في عدد الوطن غدا: اقتصاد مصر.. بناء وسط الأزمات

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- اتفاق «مصري - أوروبي» على رفض تهجير الفلسطينيين

- «السيسي» لرئيسة المفوضية الأوروبية: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين به وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لهم

- رئيس الوزراء لرجال الصناعة: أزمة العملة «عابرة».. وستنتهي قريباً

- «مدبولي»: هدفنا تشجيع المصانع الجديدة بمزيد من الحوافز والتيسيرات لزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد والطلب على الدولار

- البابا يشكر «المتحدة» على ملف «الوطن» في عيد تجليسه: عمل جميل يحمل جهداً كبيراً

الصفحة الثانية

- اقتصاد مصر.. بناء وسط الأزمات

- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يرصد أبرز التحديات التي أثرت على الأداء الاقتصادي وإجراءات مواجهتها

- الإصلاح النقدي.. بدأ بعلاج تشوهات سوق الصرف مطلع نوفمبر 2016.. وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية

- ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 3.3 مليار دولار وضع مصر في المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا وحقق فائضاً في ميزان المدفوعات تخطى 26 مليار دولار

- البنك المركزي يتبع سياسة نقدية تقييدية للسيطرة على معدلات التضخم ورفع مستويات السيولة في السوق المصرفية

- تقلص عجز الميزان التجاري وتحقيق فائض في ميزان المعاملات البترولية وتحسن مستوى مصر في مؤشرات تنافسية السياحة

- خبراء: «الإصلاح» مكَّن الدولة من الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم

- «السيد»: هناك تركيز على تبني إصلاحات هيكلية لتسهيل تحقيق النمو وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات وتعزيز الشفافية في القطاع العام

- «سلام»: خفض البطالة والتضخم.. والدولة تستهدف نمواً بنسبة 4.1% خلال العام المالى الجاري رغم التحديات الاقتصادية

الصفحة الثالثة

- الضبط المالي.. أداة الحكومة للسيطرة على ارتفاع العجز الكلي والدين العام اللذين تفاقما في أعقاب ثورة يناير

- زيادة الإيرادات بإصدار قوانين ضرائب القيمة المضافة و«الأرباح الرأسمالية» والدخل وتطبيق الفاتورة الإلكترونية ومشروع النافذة البيضاء بالجمارك

- ترشيد المصروفات وإصدار قانون الخدمة المدنية وميكنة الوحدات وتأجيل أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري

- نجاح إدارة ملف الدين العام خلال فترة الإصلاح الاقتصادي بخفضه للناتج المحلي الإجمالى إلى أدنى مستوى في 2020 - 2021 بنسبة 81%

- القطاع الخاص.. وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات لتعزيز دوره

- العمل للوصول بمساهمة المستثمرين في الاقتصاد إلى 65% في الثلاث سنوات المقبلة.. وطرح 5 شركات عاملة بالقطاع المصرفي وغير المصرفي.. والسماح بدخول مساهمين جدد لتعزيز قواعد الحوكمة وتطوير نماذج الأعمال وفتح أسواق جديدة.. ومشاركة المستثمر المحلي والأجنبي تعالج الخلل بسوق الأوراق المالية ونقص السيولة

- رجال الصناعة: الدولة تبنت إجراءات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج

- «السقطي»: إطلاق مبادرة «ابدأ» لدعم توطين الصناعة وتقليل فجوة الاستيراد.. و«عبدالهادي»: الدولة أجرت تعديلات تشريعية بهدف تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات

الصفحة الرابعة

- «المركزي» يدعم الشمول المالي برفع حدود السحب والتحويل

- بروتوكول تعاون لـ«الأهلي المصري» وجهاز النقل البري

- خبراء مصرفيون: يعزز القدرة الشرائية للأفراد وخطوات التحول إلى مجتمع «لا نقدى» عبر المدفوعات الإلكترونية

- «عكاشة»: مهتمون بالمشروعات الصغيرة لتلبي خدمات المواطنين

- بروتوكول لـ«بنك مصر» و«الأحوال المدنية» لخدمة الاستعلام المباشر

- «الزراعي المصري» يطلق مبادرة «إيد بإيد لمستقبل الوطن» لخدمة المدن والقرى

- «فاروق»: لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في المحافظات

- بنك القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 22301 لنظام استمرارية الأعمال تتويجاً لجهوده

- إطلاق هاتفين ذكيين ضمن «مصر تصنع الإلكترونيات»

الصفحة الخامسة

- صدارة لـ«المصرف المتحد» في مؤشر تكنولوجيا capex

- قفزة في نتائج أعمال «قناة السويس»

- طفرة في أداء «التعمير والإسكان» خلال أول 9 أشهر من العام

- البنك يواصل نموه بـ152% والأرباح تصل 4.4 مليار جنيه.. و«غانم»: استراتيجية توسعية تضع العملاء على رأس الأولويات

- رئيس البنك: 85% نمواً في صافي الأرباح بنهاية سبتمبر

- صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» يرتفع 200% مسجلاً أسرع نمو فصلي

- سجل البنك 2.55 مليار جنيه بحلول الربع الثالث من العام.. و«الشافعي»: خطة طموحة لتعزيز محافظه المالية

- «QNB الأهلي» يعيد افتتاح فرع سعد زغلول التاريخي بعد التطوير

- «طاقة عربية» تفتتح مركز تحويل «ماسترجاس» بتنزانيا

- «العتال» تشارك في معرض عقارات النيل بالسعودية

- تدشين مشرع سكني جديد في «زايد» باستثمارات 24 مليار جنيه

الصفحة السادسة

- «تحيا مصر» يطلق أكبر قافلة مساعدات إلى غزة

- «مدبولي»: 199 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان تحتوي على جميع الاحتياجات الملحة والضرورية وفي مقدمتها المستلزمات الطبية ولا ندّخر جهداً في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم مختلف أشكال الدعم للمحاصرين الذين يواجهون ظروفاً أليمة

- ثلثا المساعدات التي وصلت إلى القطاع من مصر.. والثلث الآخر مساهمات من شعوب العالم وهذا رد فعل طبيعي من الدولة المصرية وشعبها

- «الصحة»: جُرح الطفل الفلسطيني «عبدالله» ملوَّث.. ولدينا أمل في عدم بتر قدمه

- مصابو «غزة» بـ«معهد ناصر»: «شكراً للرئيس السيسي الذي أنقذنا.. والإخوة المصريون استقبلونا بترحيب ومش مقصّرين وتحيا مصر»

- قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها.. وترتكب «مجزرة جديدة في مخيم جباليا»

- سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لمدرسة الفاخورة بغزة.. ومستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ويسرقون الثمار والمعدات بنابلس

الصفحة السابعة

- برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض Cairo ICT اليوم

- المعرض يكشف عن اجتذاب استثمارات جديدة لمصر وتأثيرها العالمي في الاقتصاد والتكنولوجيا

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بتطور «البريد المصري»

- «فيكيل إيفو» الألمانية تعتمد على الشباب المصري لتقديم حلول مبتكرة في برمجيات السيارات

- «لينك ديڤيلوبمنت» تشارك في «كايرو آى سى تى»

الصفحة الثامنة

- «كلمني على واتساب» نجوى كرم مباشرة مع الجمهور لأول مرة

- «وعهد الله ما بنرحل».. فلسطينيون يرفضون النزوح ويتمسّكون بـ«الأطلال والألعاب»

- «دراي فود» مصري وجبات مغذية للكلاب والقطط.. يا واد يا «مؤمن»

- الشتاء في سيوة.. امشى حافي واشرب شاي بـ«حشيشة الليمون»