مصطفى عمار: الفنان عبدالمنعم إبراهيم واحد من أعمدة السينما والدراما والمسرح المصري

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن حلقة «ملعب الفن» اليوم خاصة، إذ قرر البرنامج الاحتفال بذكرى رحيل واحد من أعمدة السينما والدراما والمسرح المصري، وهو وجه نحبه ولا يختلف أحد على حب الفنان الكبير القدير عبدالمنعم إبراهيم.

وأضاف عمار، خلال تقديم برنامجه «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport FM»، أن اليوم 36 عاما بالتمام والكمال على رحيل هذه المؤسسة الفنية العريقة وأدواره محفورة بماء من ذهب في قلوب وعقول الجمهور من المحيط للخليج سواء في مصر أو الوطن العربي، ويحتل عبدالمنعم إبراهيم مكانة كبيرة جدا.

ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حاليا مسلسل «الشهد والدموع»، لافتا إلى أنه توقف أمام المشهد الأخير والذي أداه الفنان عبدالمنعم إبراهيم أمام الفنان القدير الراحل يوسف شعبان، والذي قال فيه: «جاي رايح.. منه له» وهو يلخص حجم الموهبة والحضور الطاغي بقيمة الفنان عبدالمنعم إبراهيم.

عبدالمنعم بدأ حياته كممثل كوميدي ولكن استطاع أن يتدرج في أدوار الدراما والأدوار الثقيلة والتراجيدي لتكون بدايته الكوميدية عكس نهاياته الدرامية في أدوار تركت علامة وأثرا كبيرا.