في ذكرى ميلاده.. 5 أفلام ارتدى فيها عبدالمنعم إبراهيم «عباية وقفطان»

لم يتصدر اسمه تترات الأفلام طوال مشواره الفني الذي بدأه في خمسينيات القرن الماضي، إلا مرة واحدة في نهاية هذه الفترة من خلال فيلم سر طاقية الإخفاء وتجسيده شخصية عصفور قمر الدين، ولم تتكرر تجربة البطولة المطلقة مرة أخرى حتى رحيله عام 1987، ولكن مع موهبته الفطرية التي وهبه الله إياها، نجح في أن يكون نجمًا بالأدوار الثانوية، ليقدم عبدالمنعم إبراهيم، الذي يمر اليوم 98 عامًا على ميلاده، أكثر من 300 عمل فني.

رغم تعدد أدواره وكثرتها، إلا أن عبدالمنعم إبراهيم، المولود في 24 ديسمبر عام 1924، بمهاراته واتقانه اللغة العربية الفصحى، تميز في تجسيد شخصيات هيئتها تعتمد على الزي الأزهري الشهير، والحديث ببراعة، من خلال 5 أفلام سينمائية، تستعرضها «الوطن» من خلال السطور التالية:

الشيخ عبدالبر

عام 1957 جسّد عبدالمنعم إبراهيم، شخصية الشيخ عبدالبر عبدالواحد، الضليع في اللغة العربية، من خلال فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول، ومن عباراته الشهيرة «يا لك من شنقيط»، الفيلم من إخراج فطين عبدالوهاب، سيناريو وحوار حسن توفيق والسيد بدير، بطولة إسماعيل ياسين، زهرة العلا، محمود المليجي، أحمد رمزي، رياض القصبجي، عبدالوارث عسر، زينات صدقي.

الأستاذ حكم

عام 1961 جسّد شخصية الأستاذ حكم مدرس اللغة العربية، في أحداث فيلم السفيرة عزيزة، ومن أشهر عباراته بالفيلم «الغوث، ما هذا النهارُ الأسودُ»، وعندما يستمر في حديثه بالفصحى يخاطبه المعلم عباس الجزار غاضبًا «اتكلم عربي بقولك»، ليرد الأستاذ حكم بعفوية «وهل أتحدث باللوندي؟»، الفيلم بطولة سعاد حسني، شكري سرحان، عدلي كاسب، وداد حمدي، سيناريو وحوار أمين يوسف غراب، إخراج طلبة رضوان.

الشيخ منعم

عام 1963 جسّد شخصية الشيخ منعم، العاشق للغة العربية وإلقاء الشعر، من خلال أحداث فيلم جواز في خطر، بطولة نادية لطفي، أحمد رمزي، نجوى فؤاد، سيناريو وحوار حسين عبدالنبي، إخراج عيسى كرامة.

الشيخ مهران

عام 1965 جسّد عبدالمنعم إبراهيم شخصية الشيخ مهران مدرس اللغة العربية، في فيلم المدير الفني بطولة فريد شوقي، ليلى طاهر، حسن فايق، سيناريو وحوار السيد بدير، إخراج فطين عبدالوهاب.

الأستاذ يونس

عام 1970 جسّد شخصية الأستاذ يونس مدرس اللغة العربية، في فيلم المراية باعتباره ضيف شرف، بطولة نجلاء فتحي التي سألته عن أملاكه عندما تقدم لخطبته، ورد عليها بقوله «أملك دارًا ودوارًا ودوارة ودردارة» والتي تعني على الترتيب منزلًا، ومكان خاصًا بالمواشي، والثالثة تعني الساقية، والأخيرة تعني الطاحونة، الفيلم تأليف محي الدين عارف، إخراج أحمد ضياء الدين، بطولة عادل إمام، عبدالمنعم مدبولي، نور الشريف، سمير صبري.

الشيخ سنوسي

عام 1986 جسّد شخصية الشيخ سنوسي في فيلم الانتقام، بطولة عادل أدهم، هشام سليم، دلال عبدالعزيز، نجوى فؤاد، سيناريو وإخراج فايق إسماعيل.