ابنة عبدالمنعم إبراهيم: والدي محب للفن وترك وزارة المالية بسبب التمثيل

روت سهير عبدالمنعم إبراهيم ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، عن بدايات والدها في عالم الفن، قائلة إن جدها كان يصطحب والدها إلى المسارح منذ صغره، ومن هنا بدأ حبه وشغفه للفن.

سهير عبد المنعم إبراهيم: والدي انضم لفرقة زكي طليمات

وأضافت «عبدالمنعم»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport fm»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنه عندما تخرج عمل في وزارة المالية، لكنه لكي يستطيع استكمال حلمه التحق بمعهد الفن وانضم لفرقة زكي طليمات.

ولفتت إلى أن والدها عمل في فرقة إسماعيل ياسين فترة قصيرة، موضحة أن الفن كله مجهود وتعب، والفن صعب متابعة: «أحيانا بيقعدوا لتصوير مشهد يطلع 5 دقايق على الشاشة يوم بحاله».

ولفتت إلى أن البعض يعتقد أن الفنانين كلهم «توب»؛ لكن هناك حسابات أخرى، وهناك مسرحية اشترك فيها مع الفنانة نيللي اسمها «كبارية»، ولكنها لم تصور.

واختتمت أن في أثناء دخول والدتها في صراع مع المرض كان والدها يحضّر لتصوير فيلم في المجر، وعندما قمنا بالاتصال به عاد مسرعًا، والطبيب المعالج لوالدتي في هذا الوقت أبلغ والدي أنها ستتوفى بعد 7 أشهر.