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ابنة عبدالمنعم إبراهيم: والدي كان بيكره النكد.. ورفض عملي في التمثيل

كتب:

محمد عزالدين
12:03 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
الفنان عبدالمنعم إبراهيم

الفنان عبدالمنعم إبراهيم

قالت سهير، ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، إنها متزوجة من الفنان صبري عبدالمنعم، وهناك الكثير بدأ يعرف ذلك لأن هذه المعلومة قيلت في الإعلام.

وتحدثت «عبدالمنعم»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport fm»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عن والدها الفنان عبدالمنعم إبراهيم، أنه كان طيبا جدا، وحنونا لدرجة كبيرة.

وعن قصة ارتباط والدها بوالدتها، أوضحت أن زواجهما لم يكن نتيجة قصة حب بينهما، متابعة: «اتجوزها في بداية مشواره وخلفوا 5 أطفال».

ولفتت إلى أنها كانت ترغب في التمثيل ولكن والدها رفض، «خلصت الجامعة وبدأت اشتغل قالي لو عاوزة تمثلي كنت من زمان أو دخلتي المعهد لكن التمثيل دلوقتي صعب».

وتابعت: «بابا مش بيحب النكد ودمه خفيف، وكان حازم في نفس الشيء، لكن مكنش فيه عقاب كبير، وماما توفت واحنا صغيرين».

وواصلت: «بابا كان قافل علينا ومحبش حد يعرف عننا حاجة، البيت هو البيت ملوش دعوة بالفن».

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