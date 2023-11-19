هلا رشدي لأهالي غزة: «بنحبكم من كل قلوبنا عسى أن نُحشر معكم»

وجّهت الفنانة هلا رشدي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشكر إلى أهل غزة بعد تكثيف الشعوب جرعات الصلاة والذكر وقراءة القرآن في حياتنا اليومية.

ونشرت هلا رشدي علم فلسطين وعلقت قائلة: شكرا أهـل غــزة على مساهمتكم المُنقطعة النظير بعد مشيئة الله وفضله وكرمه في تكثيف جرعات الصلاة والذكر وقراءة القرآن في حياتنا اليومية، بنحبكم من كل قلوبنا عسى أن نُحشَر معكم في زمرة الصابرين وندخل على حِس حبكم الفردوس الأعلى بدون حساب ولا سابقة عذاب.

هلا رشدي تقاطع المنتجات الأجنبية من أجل غرة

وأعلنت هلا رشدي منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقاطعتها للمنتجات الأجنبية تضامنًا مع فلسطين قائلة: «مفيش مقاطعة المقاطعة يعني فاصل ونعود.. لكن مفيش عودة بمشيئة الله إحنا جدعان أوي بالصلاة ع النبي وهنكفي نفسنا زي ما انتوا شايفين كده.. ولا الحوجة يا أشَـر أهل الأرض، يا مُدَّعي الإنسانية والمثالية والتحضُّر.. شدوا حيلكم يا مصريين إحنا مش ناقصين إيد ولا رجل.. إحنا اللي علِّمناهم الصنعه في كل المجالات.. إحنا الأصل.. يلا نبهرهم هنحسن من جودة منتجاتنا وهننشّط اقتصادنا وهنعمل أصلح من الموجود وهناخد بِـ ده نية نُصرة إخواتنا على قد اللي في إيدينا وربنا هيبارك ويزيد.. قضية فلسطين قضيتنا ليوم الدين».