«فورين أفيرز»: سياسة إسرائيل تجاه غزة لن تحقق أهدافها

سلَّط مقال نشرته «فورين أفيرز» الضوء على الأحداث في غزة، مشيرًا إلى أن استخدام القوة العسكرية - بشكل حصري - غالبًا ما تكون غير كافية ولا تحقق أهدافها، بل تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وفق ما جاء في تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأكد المقال، أن سياسة إسرائيل تجاه غزة لن تحقق أهدافها المُعلنة موضحاً الآتي:

- ردود الفعل العسكرية العنيفة تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك الحروب الطولية، وتفريخ المزيد من المقاومة العنيفة، وإلحاق الضرر بالأمن القومي للدولة وسمعتها العالمية.

- إسرائيل بحاجة إلى إتباع نهج سياسي مغاير لاستخدام القوة العسكرية بشكل حصري، قائم على عزل المقاومة عن السكان المدنيين، وتقديم بدائل والجمع بين الوسائل والتدابير العسكرية والسياسية والدبلوماسية.

- الدوافع والأهداف الرئيسية لمقاومة حماس سياسية بالأساس، ومن ثم فإن أرادات إسرائيل التصدي لها، فيتعين عليها إتباع نهج سياسي.

- الأوضاع السياسية الداخلية في إسرائيل وتوجهات الرأي العام تؤثر بشكل كبير في توجيه الحكومة نحو تبني استراتيجية معينة في مواجهة حماس، والقيادة الإسرائيلية لديها رغبة قوية لإظهار القوة والانتقام من المقاومة الفلسطينية.

- اتجاه الرأي العام يدفع قادة إسرائيل إلى تبني خيارات عسكرية، برغم أنها ليست الخيارات الأكثر فاعلية على المدى الطويل.