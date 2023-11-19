«القاهرة الإخبارية»: 15 شهيدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات وخان يونس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بسقوط 15 شهيدا في قصف للاحتلال على مخيمي النصيرات وخان يونس بقطاع غزة.

هجوما بالقصف والغارات على مخيم الشاطئ

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة يطا جنوب الخليل، فيما شنت هجوما بالقصف والغارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وطالبت منظمة الصحة العالمية بإخلاء مستشفى الشفاء بعد تحوله لمنطقة موت، معلنة أنها ستقود بعثة إنسانية مشتركة لمستشفى الشفاء في غزة.

وسقط 13 شهيدًا في قصف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومن جانبه، كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه استقبل أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الاتحاد الأوروبي وجرى المرور على قطاعات عديدة بالمحافظة وأهمها تفقد المساعدات الموجودة في المخازن التي ستذهب إلى أهالي غزة.