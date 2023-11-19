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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزيرة بركانية في المحيط الهادئ

كتب:

حسن رمضان
08:08 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
قراءات زلزال -صورة أرشيفية

قراءات زلزال -صورة أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، جزيرة باجان البركانية شمال غرب المحيط الهادئ، على عمق 598 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل، وقوع بؤرة زلزال ضرب جزيرة باجان البركانية، على مسافة 407 كيلومترات بين الشمال والشمال الغربي من مدينة سايبان عاصمة وأكبر جزيرة بماريانا الشمالية الأمريكية، وعلى مسافة 1910 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة  يوكوسوكا اليابانية.

بدروها، نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صورا أظهرت بؤرة الزلزال.

 

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