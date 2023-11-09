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هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب جزر سليمان في المحيط الهادئ

كتب:

حسن رمضان
02:52 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتكون جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ، من عدة جزر بركانية كبيرة تقع إلى الجنوب الشرقي من بابوا غينيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادي، بالإضافة إلى جزر أخرى وجزر مرجانية نائية. 

ونشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صورا توضح بؤرة هزة أرضية ضربت جزر سليمان. 

 

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