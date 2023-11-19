ندوة في الوادي الجديد لتوعية العمال بتنظيم الأسرة والمشاركة في الانتخابات

نظمت مديرية العمل في محافظة الوادى الجديد ندوة تثقيفية في مجال تنظيم الأسرة، وكذلك أهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتوعية بالاستحقاقات الدستورية، تحت عنوان «المشاركة الانتخابية واجب وحق»، وذلك لـ18 من العاملين بإحدى الشركات بمدينة الخارجة، في إطار سعي المديرية وحرصها على توعية العاملين في مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الانتخابية.

المشاركة في الانتخابات

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين فى مختلف المنشآت، وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والدستور، وأهمية مشاركتهم في العملية الانتخابية القادمة، وحثهم على المشاركة وأسرهم في الإدلاء بأصواتهم من أجل المضي قدماً نحو طريق المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.

ندوات توعية

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقرير قدمه للوزارة، نجاح جهود مكتب تشغيل الخارجة التابع للمديرية في تنظيم الندوة التثقيفية، والتي بدأتها المديرية ضمن سلسلة من ندوات التوعية والتثقيفية لتوعية المواطنين بحقوقهم في العملية الانتخابية والمشاركة بفعالية خلالها، وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والاستقرار، مؤكداً استمرار المديرية وأجهزتها في القيام بأدوارها تجاه العاملين في مختلف القطاعات، من حيث تنيظم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين والتشريعات.