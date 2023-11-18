زعيم الأغلبية البرلمانية: انتخابات الرئاسة القادمة فارقة في تاريخ مصر

أكد عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، ورئيس لجنة التضامن، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فارقة في تاريخ مصر، والشعب المصري متمسك بالرئيس السيسي لأن يكون رئيسا لمصر خلال الفترة الرئاسية المقبلة، لأنه الأقدر والأكفأ على قيادة مصر في ظل الظروف والتحديات التي تواجه العالم، وهو القائد المناسب في التوقيت المناسب لقيادة دولة بحجم مصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار «القصبي»، فى تصريحات له، إلى أن مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني لخروج الاستحقاق الدستوري بشكل ديمقراطى يليق بمصر واستكمال التجربة الديمقراطية، وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية يتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة.

تأكيد مبدأ المواطنة في انتخابات الرئاسة

وتابع زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بأن المشاركة الواسعة تعزز الديمقراطية والتنوع وتثري الحياة السياسية، لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية، ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية، وما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات تأكيد على مبدأ المواطنة الذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، والتوافد على صناديق التصويت هو شرط المواطنة.