182 قطعة أثرية في «رمسيس وذهب الفراعنة» بأستراليا.. وتوقعات بمليون زيارة (صور)

في صبيحة اليوم الثاني لافتتاح معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بمتحف أستراليا في سيدني، شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار، حيث نفدت جميع التذاكر المخصصة لشهر نوفمبر الجاري.

وباع المجلس الأعلى للآثار أكثر من 110 آلاف تذكرة حتى الآن، ويُتوقع أن يصل عدد التذاكر المباعة خلال فترة عرض المعرض في أستراليا البالغة 6 أشهر إلى مليون تذكرة.

الملك رمسيس الثانى أحد أبرز ملوك الفراعنة

ووفقا للدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، فإنّ معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المعروض حاليا يضم 182 قطعة أثرية أغلبها يعود إلى واحد من أهم ملوك الفراعنة عبر التاريخ وهو الملك رمسيس الثاني الذي غالبا لا يخلو متحف بمصر من وجود قطعة أثرية تعود إلى فترة حكمه.

182 قطعة أثرية تضم تماثيل وحلي وأدوات التجميل

وطبقا لوزارة السياحة والآثار، فإنّ معرض رمسيس وذهب الفراعنة يضم 182 قطعة أثرية من مقتنيات عصر الملك رمسيس الثاني، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، إضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.