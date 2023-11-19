لأول مرة.. «الإنتاج الحربي» توفر خدمة شحن وتوصيل المنتجات المدنية للمنازل

دشنَّت وزارة الإنتاج الحربي خدمة جديدة لشحن وتوصيل المنتجات المدنية الجديدة عقب شرائها إلى منزل المواطن مباشرة، لأول مرة، دون الحاجة إلى نقلها من المعارض والمنافذ التابعة للوزارة، والمنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية، والبحث عن وسيلة أخرى لنقلها.

المنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربي

وتضم المنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربي عددًا من الأجهزة المنزلية، والسلع المُعمرة، مثل السخانات، والمراوح، والثلاجات، والبوتاجازات، والتكييفات، ومنتجات أخرى كثيرة.

وأكدت الوزارة عبر صفحة «لونج لايف LONG LIFE»، والتي تسوق من خلالها الوزارة لمنتجاتها المدنية، أن التوصيل يجرى «لحد باب البيت في أسرع وقت ممكن».

شحن منتجات الإنتاج الحربي

وأشارت إلى إمكانية شحن المنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربي، لجميع محافظات الجمهورية لكل المنتجات.

وأتاحت وزارة الإنتاج الحربي الاستفسار عن معلومات أكثر حول المنتجات المدنية لها، وخدمة التوصيل، عبر الاتصال على خط ساخن، برقم «19827».

وشددت الوزارة على أن منتجاتها المدنية يجرى تصنيعها وفق أفضل الخامات، بجودة عالية، واعتمادية كبيرة.