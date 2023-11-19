10 معلومات عن صاروخ بدر 3.. طورته سرايا القدس لقصف آليات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن سرايا القدس الفلسطينية دمرت واستهدفت 10 آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة، فيما نشرت مشاهد من إطلاق صاروخ بدر 3 عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

سرايا القدس تطلق صاروخ بدر 3 على آليات الاحتلال

وأعلنت سرايا القدس، في عدة منشورات بأنها: «استهدفت 7 آليات عسكرية للاحتلال في تل الهوا والصبرة جنوب غربي قطاع غزة في عمليات منفصلة، فضلا عن تدمير دبابتين وجرافة بقذائف (التاندوم) والـ(RPG) في بيت حانون وغرب بيت لاهيا». بجانب نشرها مشاهد للحظة إطلاق صاروخ بدر 3.

معلومات عن صاروخ بدر 3 الذي أطلقته سرايا القدس

وكشف موقع «ديبكا» العبري، عن معلومات صاروخ بدر 3 ومداه وتأثيره، كالتالي:

1- صاروخ بدر 3 هو صاروخ إيراني الصنع.

2- استخدم لأول مرة في الشرق الأوسط في أبريل 2019 في معارك اليمن.

3- سرايا القدس ثاني من استخدم الصاروخ في المنطقة وذلك في 5 مايو 2019.

4- يحمل الصاروخ رأسا متفجرا بوزن 250 كيلوجراما.

5- يبلغ مدى الصاروخ أكثر من 160 كيلومترا.

6- ينفجر الصاروخ حين يكون فوق الهدف بنحو 20 مترا.

7- يطلق الصاروخ 1400 شظية.

8- لدى الصاروخ قدرة على تدمير المنشآت في محيط نقطة الانفجار، ولا يكتفي بتدمير الهدف فقط.

9- ذكر موقع «ديبكا» العبري أن سرايا القدس طورت الصاروخ ليصبح أقوى.

10- عملت سرايا القدس على رفع قدرة الرأس الحربية لتصبح بوزن 350 كيلوجراما بدلا من 250 كيلوجراما.

جدير بالذكر، أن قناة «القاهرة الإخبارية»، أفادت بأن وسائل إعلام تابعة للاحتلال أعلنت مقتل ضابط وجندي اليوم خلال المعارك البرية في قطاع غزة بعد أفادت إعلان مقتل 6 جنود وإصابة 7 آخرين في غزة مساء أمس.