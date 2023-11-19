فصائل فلسطينية تقصف موقعين إسرائيليين في بيت حانون شمال غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت أنّها قصفت موقعين إسرائيليين في بيت حانون شمال شرق غزة، وذكرت وسائل الإعلام الفلسطيني، أنّ الفصائل استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية شمال القطاع.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أعلنت أنّ هناك 64 شهيدا وعددا من الإصابات حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين بمدينة خان يونس خلال الساعات الماضية، وذلك في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وارتقى عشرات الشهداء نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ جيش الاحتلال ارتكب جريمة بالفاخورة، وارتقى 200 شهيد في القصف الإسرائيلي على المدرسة.

وقالت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إنّ المفوضية توفر المساعدات الحيوية في العريش لتوصيلها إلى غزة، وحتى الآن جرى جمع ما يزيد على 50 طنا، وكل هذا لم يكن ممكنا لولا التعاون المصري، وكذلك الهلال الأحمر المصري.