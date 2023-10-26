«سرايا القدس» تقصف كرم أبو سالم برشقة صاروخية وقذائف هاون كتب: شريف سليمان 03:36 م | الخميس 26 أكتوبر 2023 سرايا القدس أعلنت سرايا القدس في بيان مقتضب، قصف كرم أبو سالم برشقة صاروخية وقذائف هاون، ولم يتضح حجم الأضرار بعد. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رشقة صاروخية تستهدف مستوطنات غلاف غزة وصافرات الإنذار تدوي في «سديروت» مراسلة «القاهرة الإخبارية»: سقوط 40 رشقة صاروخية بمستوطنات إسرائيلية سرايا القدس تعلن قصف تل أبيب بـ«رشقة صاروخية ثقيلة» عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في «كرم أبو سالم» عاجل.. جيش الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم المؤدي لقطاع غزة عاجل| سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر كرم أبو سالم للبضائع إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم للبضائع مع قطاع غزة.. جزئيا سرايا القدس كرم أبو سالم رشقة صاروخية بقلم شريف سليمان