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«سرايا القدس» تقصف كرم أبو سالم برشقة صاروخية وقذائف هاون

كتب:

شريف سليمان
03:36 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
سرايا القدس

سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس في بيان مقتضب، قصف كرم أبو سالم برشقة صاروخية وقذائف هاون، ولم يتضح حجم الأضرار بعد.

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بقلم شريف سليمان