زيادة 145% في صادرات مواني البحر الأحمر خلال أغسطس 2023

أعلن المركز الإعلامي لمواني البحر الأحمر، تداول 574 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي، إذ سجلت الصادرات 408 آلاف طن بضائع، بنسبة زيادة 145% عن الواردات خلال نفس الفترة، التي سجلت 166 ألف طن، كما حققت الصادرات، زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 2022، فيما سجلت الواردات، انخفاضًا بنسبة 30% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 2022، وتركزت الزيادة بثلاثة مواني وهي السويس، سفاجا، نويبع.

تداول 397 ألف طن بضائع في ميناء سفاجا

وشهد ميناء سفاجا، تداول 397 ألف طن بضائع، بكمية وارد 123 ألف طن وصادر 274 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع، تداول 63 ألف طن، بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 20 ألف طن وصادر 43 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس، تداول 35 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 426% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 29 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 62 ألف طن فوسفات.

تنشيط حركة تداول شاحنات

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم التسهيلات كافة لأعمال الصادرات والواردات، وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، وتوفير كل الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرًا إلى أنّ زيادة الصادرات عن الواردات بمواني الهيئة، يأتي نتيجة اهتمام القيادة السياسية بتطوير المواني المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالمواني الرئيسية، وكذا أعمال التطوير التي تمت بمواني الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالمواني، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وتقديم الهيئة، التسهيلات كافة للشركات لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.