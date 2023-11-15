تصدير 27 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 547 شاحنة و71 سيارة؛ إذ شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 398 شاحنة و70 سيارة، وحركة الصادرات 31000 طن بضائع، 149 شاحنة وسيارة.

تداول 1575 طن بضائع بميناء نويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول / سفر) للعبارة أمل ومغادرة السفينة PROFESSOR WENGER وعلى متنها 27000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1575 طن بضائع و175 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ايلة وآور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكبا.