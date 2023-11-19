تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و477 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، مشيرا إلى تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و477 شاحنة، و44 سيارة.

حركة الصادرات والوادرات

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، و233 شاحنة، و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، و244 شاحنة و11 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة «الحرية»، بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة «بوسيدون اكسبريس»، ومغادرة السفينة «دليلة».

حركة التداولات في ميناء نويبع

ويشهد ميناء نويبع تداول 1780 طن بضائع، و178شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين «أيلة» و«آور».

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة «ATHENA»، وعلى متنها 6000 طن حديد تصدير إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 885 راكبا بموانيها.