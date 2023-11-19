«التعليم» تشدد على المديريات بتسجيل غياب الطلاب ومحاسبة المدارس المقصرة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا مهما للمديريات التعليمية بشأن تسجيل غياب الطلاب بالمدارس وانتظام الطلاب في العام الدراسي، وتنفيدا لما ورد بالكتب الدورية الصادرة من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التشديد على انتظام الطلاب بالمدارس وضرورة التسجيل الإلكتروني لغياب الطلاب.

تسجيل الغياب الإلكتروني الاسبوعي

وأكدت الوزارة في خطابها أنه في إطار حرص الوزارة على ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، يجرى التنبيه على جميع المدارس التابعة للمديرية بضرورة الانتهاء من تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي لجميع الطلاب المقيدين، وذلك في التوقيتات المحددة أسبوعيا من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس المقصرة، في تنفيد ذلك مع قيام المديرية التعليمية بالمتابعة الدورية.