«التعليم» تعلن شروط وموانع التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 /2024 لكل من رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة.

وحددت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، عدة شروط، على النحو التالي:

- الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.-

أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني (تجاري - فندقي - زراعي صناعي) للعمل المرشح له (رئيسا أو وكيلا).

- أن يكون كل من (رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة) شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل).

- الحصول على تقدير (ممتاز) بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشان قانون الخدمة المدنية وتقدير (كفء) للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخريين.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة -رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة) - يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاءالفرصة لاختيار الأفضل.

- أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الألى.

- أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

- ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة (الإدارة - النظام والمراقبة) وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

- عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء.

- ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

- يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إذا تطلب الأمر ذلك.

الموانع العامة للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، الموانع العامة للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2023/2024، على النحو التالي:

-الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة .

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، موانع الترشح لامتحانات الدبلومات الفنية 2023/2024:

- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام.

- أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ((أي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدممنها الطلاب)).

- أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.