10 معلومات عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. إسرائيل تعتزم مناقشته غدا

تعتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي مناقشة مشروع قانون لـ«إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيدا إلى طرحه للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، ضمن قراءة أولى، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، برئاسة تسفيكا فوغل حزب «قوة يهودية»، تناقش غدا الاثنين القانون، ودعا إلى دعم قانون إعدام الأسرى الفلسطنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

معلومات عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينين

- القانون جزءا من الاتفاقات الموقعة لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، ورئيس «قوة يهودية»، بن غفير أواخر 2022.

- صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون في مارس الماضي.

- القانون يتيح عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

- تقدمت بالقانون عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب «قوة يهودية»، نفس حزب بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.

- القانون يفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى المتورطين في (وفاة) شخص إسرائيلي.

- طرح القانون أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفضت تشريعه.

- مؤخرا الهيئة العامة للكنيست صادقت على القانون بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، بعد مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

- يحتاج إقرار القانون في إسرائيلي للمرور بثلاث قراءات في الكنيست بخلاف القراءة التمهيدية، حتى يصبح نافذا.