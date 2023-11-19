مسؤول أوكراني: تدمير البنية التحتية لمنشأة في منطقة كييف

قال حاكم منطقة كييف الوسطى رسلان كرافشينكو عبر «تليجرام»، إنّ منشأة للبنية التحتية تعرضت لأضرار في منطقة كييف بأوكرانيا بعد انفجارات، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب، للتحذير من غارات جوية في كييف، بينما أشارت وسائل إعلام أوكرانية في وقت لاحق، إلى وقوع انفجارات في المنطقة.

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو، أظهر مسيرات روسية وهي تدمّر معدات أوكرانية قرب بيلوجوروفكا بـ«مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، التي أعلنت موسكو ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» بعد استفتاء أجرته عام 2022، إلى جانب 3 مناطق أخرى وهي «لوجانسك، خيرسون، زابورجيا».

بدورها، ذكرت صحيفة «ميليتري ووتش» الأمريكية، أنّ الأوكرانيين يفرون بشكل متزايد من جيش بلادهم بسبب الإخفاقات العسكرية لـ«كييف»، موضحة أنّ النخبة العسكرية، ترسل المجندين إلى معارك عنيفة دون تدريب مناسب، ونتيجة لذلك يستسلمون بسرعة للوحدات الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.