وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات متتالية في العاصمة كييف
كتب:
حسن رمضان
12:44 م | السبت 11 نوفمبر 2023
العاصمة الأوكرانية كييف-صورة أرشيفية
وقعت انفجارات متتالية، في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، وقوع انفجارات في الضفة اليسرى للمدينة، مشيرا إلى تفعيل نظام الدفاع الجوي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في مناطق بولتافا وتشرنيجوف وتشيركاسي في أوكرانيا.