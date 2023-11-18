القوات الأوكرانية تقصف مدينة جورلوفكا بـ«دونيتسك»

قصفت القوات الأوكرانية، مدينة جورلوفكا بـ«مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، 3 مرات في 15 دقيقة، وأطلقت 10 قذائف من عيار 155 ملم.

قصف أوكراني على بيلجورود

وفي مقطعة بيلجورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، أعلن الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، إن الجيش الأوكراني أطلق خلال الساعات الـ 24 الماضية حوالي 50 قذيفة على 6 مناطق، مشيرا عبر «تيلجرام»، إلى إسقاط مسيرة أوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدوره، قال قناص أسير من الجنسية الجورجية، يدعى جورجي تشوبيتيدزه، إن تدفق المقاتلين إلى الفيلق الأجنبي في القوات الأوكرانية أصبح أقل بشكل ملحوظ، مضيفا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن يمكن الحكم على ذلك من خلال عدم وجود دفعات جديدة من الأفراد.

من جانبها، قامت شركة «كلاشينكوف» الروسية بنقلة نوعية في مصانع الإنتاج العسكري، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وعمليات تجميع الأسلحة الصغيرة بنسبة 30%، وفقا لما نشرته صحيفة «روسيسكايا جازيتا» الروسية.

دعوة أوكرانية لشركائها بعدم التشتت

سياسيا، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية السابق، أوليج سوسكين، إن رئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكي أُبلغ بالفعل بتخفيض الدعم الغربي بسبب إخفاقات القوات الأوكرانية،وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، أشارت في وقت سابق، إلى أن العام المقبل 2024، سيكون العام المقبل ككل صعبا، مضيفة إن خفض المساعدات من شأنه أن يؤدي لتفاقم الوضع المؤسف في بلادها، داعية شركاء «كييف» إلى عدم التشتت.

فيما قالت رئيسة تحرير شبكة«آر تي» الإخبارية الروسية، مارجريتا سيمونيان، إن الاتفاق مع أوكرانيا ممنوع، مضحة أن العسكريين الروس يقومون بجهود هائلة في طحن تحصينات شيدتها أوكرانيا خلال الفترة عقب «اتفاقيات مينسك» في 2014 و2015.

وقام حرس الحدود الفنلندي، باستخدم رذاذ الفلفل ضد مجموعة من المهاجرين تقدر بحوالي 30 شخصا على «معبر نييرالا» الحدودي مع روسيا. وأغلقت الحكومة، 4 من أصل 8 معابر حدودية مع روسيا اعتبارا من اليوم، وحتى 18 فبراير المقبل، على خلفية تردي الوضع في مجال الهجرة وتسجيل تدفق متزايد من المهاجرين من دول ثالثة.

وأمس الجمعة، سجلت فنلندا، عددا قياسيا من طلبات اللجوء في المعابر على الحدود مع روسيا، حيث تلقت الطلبات من 96 شخصا، وهم مواطنون من سوريا والعراق ودول أخرى، فيما تلقت 335 طلبا للجوء على المعابر الحدودية، منذ بداية 2023.