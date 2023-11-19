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«الاحتلال الإسرائيلي» يدمر 4 مساجد في جباليا.. ويقصف محيط المستشفى الإندونيسي

كتب:

هانى حسن
10:36 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بتدمير 4 مساجد في قصف إسرائيلي لجباليا الساعات الماضية، وأن هناك قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي في غزة.

تحليق طائرات مروحية في جنين 

وأضافت المراسلة: «تحليق طائرات مروحية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأن قوات الاحتلال قامت بتدمر البنية التحتية في حي الزهراء بجنين»، مضيفة أن هناك قصف إسرائيلي بالقرب من مستشفى ناصر الطبي في خان يونس.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو، ردا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء.

 

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بقلم هانى حسن