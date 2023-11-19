قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين في رام الله والبيرة

استمر جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، في استهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بحملة الاعتقالات المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، واعتقلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين، بينهم صحفيا، من رام الله والبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 4 فلسطينيين، من محافظة رام الله والبيرة، بينهم صحفي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وكشفت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن أسماء المعتقلين، وقالت إن الجنود، اعتقلوا أيمن أبو عرام، 34 عاما، وتوفيق عمر أبو عرقوب، 30 عاما، ومهند نجيب حسن 25 عاما، والصحفي طارق الشريف.

توثيق حالات الاعتقال

وفي وقت سابق، وثقت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين التي تضم: «هيئة شؤون الأسرى- نادي الأسير- ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان مركز وادي حلوة – القدس» 2070 حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس خلال شهر أكتوبر 2023، من بينها 145 طفلًا، وأكثر من 55 من النساء، مشيرة إلى التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداري، بعد 7 أكتوبر الماضي، وأصدرت سلطات الاحتلال، خلال أكتوبر 1034 أمر اعتقال إداري، من بينها 904 أمر اعتقال إداري جديد، و130 أمر تجديد.

وبلغت حالات الاعتقال حتى نهاية أكتوبر الماضي 1760 حالة، وبلغ متوسط عمليات الاعتقال اليومية بعد تاريخ 7 أكتوبر الماضي، نحو 73 حالة اعتقال، من بين حالات الاعتقال 17 صحفيًا، فيما بلغ عدد النواب الذين جرى اعتقالهم 14.