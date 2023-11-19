إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز مركبة إسعاف في جنين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وسائل الإعلام الفلسطيني أعلنت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز مركبة إسعاف في جنين، وأنّ الاحتلال يمنع الإسعاف من الوصول إلى مستشفى ابن سينا.

وأضافت القناة، أنّ الاحتلال يتعمّد قصف مناطق مزدحمة لتهجير السكان منها، وينفذ أحزمة نارية على حيي النصر والرضوان في شمال غزة.

واستمر جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، في استهداف الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة خلال حملة الاعتقالات المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين، بينهم صحفيا، من رام الله والبيرة.