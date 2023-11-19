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فصائل فلسطينية تعلن قصف جنود إسرائيليين بقذائف الهاون في بيت لاهيا

كتب:

هانى حسن
10:53 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت قصف مجموعة من جنود الاحتلال في بيت لاهيا بقذائف الهاون.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعملية «طوفان الأقصى» من الجانب الفلسطيني و«السيوف الحديدية» من الجانب الإسرائيلي، نجحت الفصائل الفلسطينية في استهداف عشرات الضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد قتلى الجيش منذ الهجوم البري إلى 51 قتيلًا، بينما منذ العدوان في السابع من أكتوبر إلى 371 قتيلًا، بحسب آخر إحصائية أعلنها جيش الدفاع.

وكان آخر ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن قتلاه، كان نائب قائد سرية بالكتيبة 202 من سلاح المظليين بالمعارك المستمرة في قطاع غزة.

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بقلم هانى حسن