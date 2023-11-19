مدير عام مستشفيات غزة: وفاة 4 أطفال خدج في مجمع الشفاء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ مدير عام المستشفيات في غزة، أعلن وفاة 4 أطفال خدج بمجمع الشفاء.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، بوجود جهود مصرية مكثفة لنقل أطفال حديثي الولادة من قطاع غزة إلى مصر حفاظا على أرواحهم.

وأشارت المصادر إلى وجود اتصالات مصرية لنقل عدد من الأطفال الخدج بشكل عاجل من شمال القطاع إلى مصر، ووجود تحركات واتصالات مصرية مكثفة للإفراج عن المحتجزين من القطاع.

وأضافت المصادر، أنّ مصر تواصل تحركاتها مع جميع الأطراف المعنية لسرعة إنهاء صفقة للإفراج عن المحتجزين والأسرى.

وفى سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبا عاجل.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها: «نحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء، واقتحام مجمع الشفاء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادا لجرائم الاحتلال ضد شعبنا».

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنّ استفراد الاحتلال العنيف والدموي لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.