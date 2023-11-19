عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

واصل المستوطنون استفزازاتهم بحق مشاعر المسلمين حول العالم، باقتحامهم باحات المسجد الأقصى المبارك، مستغلين عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

تأدية المستوطنون طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة

واقتحم عشرات المستوطنون، صباح اليوم، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، كما أدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شددت في وقت سابق من اليوم، من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت في وقت سابق من اليوم، مداخل مدينة الخليل جنوب القدس المحتلة، مشدة من إجراءاتها العسكرية.

استمرار الاعتقالات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين اثنين، أحدهما يدعى هيثم عصام الجعبري، الثاني فتحي باسم ادكيدك، بعد مداهمة منزليهما، وفتشتهما، كما اعتقلت شابا فلسطينيا يدعى عايد بركات من قرية النبي صموئيل، شمال غرب القدس المحتلة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما اعتقلت شابا فلسطينيا آخر يدعى طلال عبد الله كامل، أثناء مروره على حاجز عناب العسكري شرق طولكرم.

وحولت سلطات الاحتلال، 3 معتقلين مقدسيين للاعتقال الإداري وهم: «همام الحسيني-سلطان عاشور-إياد الشلبي».