مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي شددت في وقت سابق من اليوم، إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد المبارك الطلبة وفتشتهم وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

حملة الاعتقالات متواصلة بالضفة المحتلة

وفي وقت سابق من اليوم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاتها في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، بلغت حتى الآن 52 فلسطينيا بينهم 15 طالبة جامعية.

وفي قطاع غزة، استُشهد 29 فلسطينيا أغلبيتهم من الأطفال والنساء وأصيب آخرون اليوم، جراء سلسلة غارات نفذتها الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على منازل في حي الشيخ رضوان ومخيم جباليا شمالا.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، تعليقا على تعليق دولة بيليز الواقعة على الساحل الشرقي لقارة أمريكا الوسطى، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وأنّ الموقف تأكيد على رفض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق قطاع غزة، وهو امتداد لمواقف بليز الداعمة لحق الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، علقت حكومة بليز علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل، قالت في بيان، إنّ القرار جاء استنادا إلى قصف بلا تمييز ولا توقف في غزة.