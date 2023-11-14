مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى بالتزامن مع حملة اعتقالات في الضفة

واصل المستوطنون، انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، باقتحامهم باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حملة الاعتقالات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، بلغت صباح اليوم 28 فلسطينيا.

وصباح اليوم، اقتحم عشرات المستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا». وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت عند أبواب الأقصى، الطلبة وفتشتهم وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

اعتقال نجل أمين سر «فتح» في العيسوية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات القليلة الماضية، 28 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.وفي وقت سابق من اليوم، اعتقل جنود الاحتلال، 7 فلسطينيين بينهم شاب يدعى معاذ، شقيق الشهيد محمود عواد ونجل أمين سر حركة «فتح» في بلدة العيسوية محمد ياسر درويش في مدينة القدس المحتلة.

مداهمة منزل الأسير محمد مروح قبها

وفجر اليوم، اعتقل جنود الاحتلال، شابين فلسطينيين من يعبد وقرية طورة عقب مداهمة منزل الأسير محمد مروح قبها. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في وقت سابق، بلدة يعبد وداهمت حيي أبو شملة والبعاجوة، ونشرت حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وامس الاثنين، اعتقل جنود الاحتلال، شاب فلسطينيا يدعى محمد رياض أبو عابد من يعبد، أثناء مروره عند حاجز عسكري جنوب غرب جنين، فيما أصيب شاب من يعبد بشظايا رصاص الاحتلال خلال مواجهات في البلدة، كما اعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيين اثنيين من قرية برقة شمال غرب نابلس. وفي طوباس، أغلقت قوات الاحتلال، حاجز تياسير شرق المدينة.

سياسيا، ثمن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مواقف فنزويلا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددا في لقاء جمعه بوزيرة القوى الشعبية للتعليم الجامعي في فنزويلا ساندرا أوبليتس، على هامش أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» المنعقدة حاليا في العاصمة الفرنسية «باريس»، على أهمية العمل على وقف العدوان الإسرائيلي، وإطلاق النار، ومنع التهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية.