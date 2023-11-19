إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة لإزالة التعديات عن الأراضي الزراعية في مركزي كفر الشيخ ودسوق، مما أسفر عن إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة فدان ونصف، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لهذه الممارسات غير القانونية.

إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة فدان ونصف، بعزبة أبو سعيد التابعة لقرية متبول التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، من إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 7 قراريط و3 أسهم بقرى «محلة ديادي، وأبو مندور، وشباس الملح»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على جميع الأجهزة والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والزراعة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم.