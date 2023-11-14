إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية في بيلا بكفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إجراءاتها في مواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف داخل الأراضي الزراعية، وذلك في حملات يومية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لهذه الممارسات غير القانونية.

تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات

وانتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 12 قيراطاً، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلى أنّ القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

استمرار المتابعة الدائمة للمتغيرات المكانية

وشدّد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة، والتعامل معها على الفور، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فوراً.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، لافتاً أنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.