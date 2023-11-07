تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بكل قوة وحسم وتنفيذ 17 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة فدان و3 قراريط بنطاق مركز بيلا، من خلال حملات رفع وإزالة التعديات التي شنتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع مركز شرطة بيلا، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

التعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية

يأتي ذلك في إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، ووقف مخالفات البناء.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلّف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فوراً بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.

مصادرة مواد البناء والمعدات

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لأي تعديات، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.