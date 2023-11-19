معبر رفح يستقبل 240 شخصا من مزدوجي الجنسية قادمين من غزة

قال محمد عبيد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إنّ قطاع غزة يستقبل شحنات من الوقود، حيث جرى إدخال 200 ألف لتر من الوقود إلى القطاع حتى الآن.

وأضاف المراسل، أنّه جرى استقبال 240 شخصا من مزدوجي الجنسية في المعبر، وأنّ سيارات الإسعاف المصرية تصطف عند مدخل المعبر لاستقبال جرحى غزة.

وأكد تواصل الاستعدادات لاستقبال الأطفال الفلسطينيين الخدج، حيث عبرت شاحنتي وقود إضافيتين إلى غزة عبر المعبر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية قبل قليل، إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بغزة وعددهم 31 طفلا.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من 40 يومًا.